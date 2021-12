Vidéo : l'annonce hilarante de Sotoca version Koh-Lanta

Florian Sotoca a prolongé lundi son contrat avec le RC Lens avec une vidéo inspirée de Koh-Lanta.

L’aventurier prolonge avec la tribu jaune et rouge. Agé de 31 ans, l’attaquant des Sang et Or s’est engagé pour une saison supplémentaire et est désormais lié aux Lensois jusqu’en 2024.

Pour annoncer la bonne nouvelle à ses supporters, l’actuel 6e de Ligue 1 a publié une vidéo originale sur le thème de l’émission Koh-Lanta.

« Florian, vous êtes un guerrier de la tribu artésienne. Les dirigeants du Racing ont décidé de vous prolonger et leur sentence est irrévocable ! » #Sotokah #Sotoca2024 pic.twitter.com/2d7feFOhu7 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 13, 2021

Florian, vous êtes un guerrier de la tribu artésienne. Les dirigeants du Racing ont décidé de vous prolonger et leur sentence est irrévocable !», a ainsi annoncé le club artésien sur ses réseaux sociaux avec la voix off de Denis Brogniart évidemment.

«Très heureux et fier de continuer l’aventure Sang et Or, dans ce magnifique club. Un club qui m’a rendu épanoui, sûr et en dehors des terrains grâce à vous tous. Mille merci @rclens», a de son côté commenté le natif de Narbonne.