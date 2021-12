France-Suède, Mondial féminin 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L’équipe de France féminine de handball affronte la Suède, ce mercredi 15 décembre, en quarts de finale du Mondial 2021. Voici le programme TV complet.

Les handballeuses françaises, championnes olympiques il y a quatre mois à Tokyo, croiseront le chemin des Suédoises en quarts de finale du Mondial-2021 à Granollers (Espagne), après une très grosse prestation contre la Russie (33-28) grâce notamment à Allison Pineau, lundi soir.

Pour une place dans le dernier carré, ce sont donc des habituées que les Françaises, qui visent un doublé en l'espace de quatre mois, que seules Danoises (1996) et Norvégiennes (2008) sont parvenues à réaliser (à l'époque un Championnat d'Europe), vont retrouver mercredi à Granollers, puisque Françaises et Suédoises se sont déjà affrontées à deux reprises aux Jeux olympiques de Tokyo, au tour principal (28-28) et en demi-finales (29-27).

Programme TV

France-Suède

Quarts Mondial 2021

Mercredi 15 décembre

20h30 : beIN SPORTS 1 et TMC