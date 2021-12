Major Gérald : le légionnaire star de Youtube qui livre ses secrets

En plus de ses célèbres vidéos sur Youtube, le Major Gérald a sorti un livre dans lequel il donne ses conseils pour une excellente préparation physique. Rencontre avec un personnage et athlète hors du commun.

«Bonjour à tous, c’est le major Gérald, l’officier des sports du 1er régiment étranger à Aubagne.» Cette phrase d’introduction est entendue depuis plus de deux ans à chaque vidéo postée par la Légion étrangère sur sa chaîne Youtube. Le militaire aguerri et athlète de haut niveau y prodigue ses conseils à travers des tutos.

Mais alors comment un soldat décide-t-il de se lancer dans cette aventure ? «Au début, je n’étais pas très chaud, je me suis dit qu’on allait être noyé dans la masse, mais l’adjudant Airat – qui a eu l’idée et a relancé la chaîne de la Légion -, a réussi à me convaincre.» Le succès est rapidement au rendez-vous. En quelques mois, la chaîne est passée de près de 20.000 abonnés à plus de 170.000 et a propulsé le major comme véritable star.

Ses vidéos ont suscité l'engagement

Ces exercices physiques et conseils sont visionnés de nombreuses fois. Et encore plus lors du confinement où beaucoup étaient en manque de sport. «La première vidéo sur le grimper de corde remonte à septembre 2019. Elle a tout de suite cartonné», se remémore le major Gérald, qui a rapidement été sollicité par des youtubeurs professionnels de la remise en forme ou des sports de combat. C’est ainsi qu’il a tourné un épisode pour la chaîne Karaté Bushido, animée par Greg MMA.

Reste que la grande satisfaction réside dans le fait que les vidéos du major Gérald ont permis à la Légion étrangère de donner envie à plusieurs personnes de rejoindre les rangs. «Les vidéos ont suscité de l’engagement. Huit candidats sur dix assurent que ce sont par les vidéos qu’ils ont connu la Légion étrangère», raconte celui qui a pratiqué de nombreux sports de combat (boxe, judo, full-contact ou encore sambo).

Un phénomène qui dépasse donc Internet. Ce qui l’a poussé à accepter l’idée des éditions Solar d’en faire un livre. «Initialement, ils voulaient partir sur une biographie mais je n’étais pas vraiment tenté, raconte le cinquantenaire, qui a fêté sa majorité au Tchad lors de sa première opération à l’étranger. Je leur ai parlé de mes cahiers d’entraînement où je note tous mes programmes, mes progrès, mes ressentis depuis vingt ans. Ça les a intéressés.»

Un livre qui est destiné aux confirmés mais également aux débutants. Du niveau 1, plus accessible, au niveau 3, pour les compétiteurs en sports de combat… «Tout le monde est concerné et peut trouver sa partie à gratter dans ce livre», souligne l’homme au CV impressionnant. Parachutiste, plongeur de combat, le major Gérald a baigné dans le sport toute sa vie mais a dû arrêter la boxe à cause d’une cataracte provoquée par une fracture du plancher orbital.

Cela ne l’a pas empêché de poursuivre avec abnégation la pratique sportive. Et depuis désormais deux ans, de partager et donner l’envie aux autres de se lancer. Un combat essentiel qu’il remporte haut la main.

