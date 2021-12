Mondial féminin de Handball : Les Bleues se qualifient pour les demi-finales

L’équipe de France, invaincue depuis le début du parcours au Mondial de handball, a dominé la Suède ce mercredi 15 décembre (31-26) au Palais des Sports de Granollers en Espagne. Les Bleues retrouveront le Danemark en demi-finale.

Après avoir mené une grande partie de la première mi-temps, les Suédoises ont été confrontées à une équipe de France beaucoup plus fluide et appliquée lors du retour des vestiaires. L’équipe d’Olivier Krumbholz a pu prendre le large après 40 minutes de jeu.

Malgré la présence de Linn Blohm, élue meilleure joueuse de la rencontre, et Nathalie Hagmann, les Suédoises n’ont pas su faire la différence face à une défense impénétrable et un mental d’acier de l’équipe de France.

Une sixième victoire qui permet aux Bleues de passer au cap suivant, et ainsi d’affronter le Danemark en demi-finale. Une occasion en or pour tenter d’aller décrocher une place en finale et de remporter la compétition.