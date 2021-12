PSG : De quels joueurs le club souhaite-t-il se séparer lors du mercato ?

Opération dégraissage en vue. Disposant d’un effectif jugé un peu trop important, le PSG va chercher à se délester de plusieurs joueurs lors du prochain mercato, qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Mais la mission ne s’annonce pas si simple.

Le club de la capitale a ciblé une demi-douzaine d’éléments, très peu utilisés voire pas du tout, dont il espère se débarrasser pour alléger un groupe surchargé ainsi que sa masse salariale. Et tous les secteurs de jeu sont concernés. A commencer par le poste de gardien de but, où Sergio Rico est barré par la concurrence incarnée par Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Déjà invité à trouver un nouveau club l’été dernier, le gardien espagnol n’avait pas trouvé preneur et était finalement resté à Paris, où il se sent bien malgré un temps de jeu plus que minime. Une situation qui pourrait très bien se reproduire cet hiver, même si le club parisien pousse à un départ.

C’est d’ailleurs le problème majeur auquel est confronté le PSG. Jouissant de salaires conséquents, les joueurs ne sont pas pressés de plier bagages pour aller voir ailleurs. C’est le cas de Laywin Kurzawa. Prolongé en juin dernier jusqu’en 2024, le défenseur n’a plus rejoué depuis ses 9 petites minutes disputées lors du Trophée des Champions. Et si une porte de sortie est activement recherchée pour l’ancien monégasque, relégué derrière Juan Bernat, Nuno Mendes voire Abdou Diallo au poste de latéral gauche, ce dernier ne serait pas mécontent de sa situation et se verrait bien rester.

Régler le cas mbappé en parallèle

A l’instar de Rafinha et Julian Draxler. Eux aussi sous-utilisés par Mauricio Pochettino, le Brésilien et l’Allemand figurent également parmi les «indésirables» et les joueurs poussés vers la sortie. Mais ils se plaisent dans leur vie parisienne, ne facilitant pas un possible départ. Ce qui est en revanche moins le cas de Mauro Icardi, qui est sûrement le joueur qui a le plus de chances de quitter la capitale. Depuis ses déboires sentimentaux avec sa femme Wanda, l’attaquant argentin n’est apparu que de façon très épisodique sous le maillot parisien avec un rendement très insuffisant. L’ancien intériste a néanmoins conservé une bonne cote en Italie, où la Juventus pourrait passer à l’action pour s’attacher ses services.

Ce qui serait une bonne nouvelle pour les dirigeants parisiens, qui pourraient également être à l’écoute en cas d’offres pour Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer, tout en tentant en parallèle de trouver une issue heureuse au dossier Kylian Mbappé en fin de contrat en juin. Car s’il y a un joueur qu’ils ne veulent pas voir partir, c’est bien lui.