100% Fight : le gala qui met à l'honneur les pépites françaises du MMA

Le 100% Fight, édition 45, aura lieu ce vendredi 17 décembre au Cirque Bormann de Paris. Habitué à mettre à l’affiche des combattants aguerris, c’est aussi l’occasion d’y voir les espoirs de demain et notamment ceux d’Atch Academy.

C’est un des plus anciens galas qui existent et qui perdurent. Depuis 2005, le 100% Fight fait la part belle à de nombreux combattants français. Et si avant janvier 2020, ce sont plutôt des combats de pancrace (discipline proche du MMA, sans les frappes au sol) qui étaient à l’honneur, désormais, les combattants des arts martiaux mixtes peuvent aussi y briller.

Créé par Stéphane Chaufourier, fondateur d’Atch Academy, ce club situé à Aubervilliers et Pantin qui compte un millier d’adhérents, le 100% Fight met à l’honneur les pépites françaises. Le 29 octobre dernier, Zoumana Cissé, Ramzan Jembiev, Emmanuel Dawa et bien d’autres étaient présents.

Pour cette dernière édition de l’année, l’impressionnant Ramzan Jembiev, véritable espoir de la discipline, sera de la partie pour le plus grand plaisir du public. Promis à un bel avenir, le combattant pourrait d’ailleurs suivre les traces de son camarade en club, Salahdine Parnasse. Passé par le 100% Fight, l’étoile d’Atch Academy est désormais l’un des meilleurs de la planète. Il sera d’ailleurs en lice samedi au KSW pour se venger de Daniel Torres.

L’occasion de prouver qu’Atch Academy - l'un des meilleurs clubs français avec NR Fight ou la célèbre MMA Factory où se trouve Ciryl Gane - est une véritable usine à champions. Et qu’elle devrait perdurer encore un moment. «On compte un millier d’adhérents, indique Stéphane Chaufourier. Et nous avons eu une explosion des inscriptions chez les enfants. Nous avons de nombreux enfants qui ont commencé à 4 ans la pratique du MMA. Ils suivent notre cursus et les parents y adhèrent. On propose un sport qui représente une dizaine de discipline, c’est ce qui plait. Le fait de pouvoir se servir des pieds, des mains, des contacts, c’est génial. Pour la confiance en soi, c’est génial. C’est un art martial moderne.»

Vendredi soir au Cirque Bormann de Paris, l’ancien champion de lutte pourra une nouvelle fois voir ses ouailles à l’œuvre et être fier de ce qu’il a entrepris depuis bientôt vingt ans.

Pour venir au 100% Fight ou le suivre en PPV, rendez-vous sur le site officiel : 100pfight.com

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène