Boxe : Israil Madrimov-Michel Soro, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Michel Soro affronte Israil Madrimov vendredi 17 décembre dans un combat de boxe éliminatoire. Voici le programme TV complet.

Gros combat pour le boxeur français. En déplacement en Ouzbékistan, Michel Soro (33 ans, 35 victoires, dont 24 avant la limite, 1 nul, 2 défaites) va tenter de déjouer les pronostics face à Israil Madrimov.

Challenger obligatoire de la WBA depuis 2018, le Français n’a toutefois plus combattu depuis près deux ans et sa victoire face à Cedric Vitu à Bercy. De son côté, Madrimov a été plus actif et a combattu plus tôt en avril (victoire sur Emmany Kalombo aux points).

Le vainqueur deviendra challenger officiel du champion WBC-WBA-IBF, l'Américain Jermell Charlo.

Programme TV

Israil Madrimov-Michel Soro

Demi-finale WBA super-welters

Vendredi 17 décembre

15h sur DAZN

