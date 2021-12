Formule 1 : Lewis Hamilton va snober la soirée de remise des prix à Paris

Un absent de marque. Quatre jours après avoir perdu son titre de champion du monde, au terme d’un dernier Grand Prix d’Abu Dhabi riche en rebondissements, Lewis Hamilton ne se rendra pas à Paris, ce jeudi, pour assister au gala de remise des prix de la FIA, selon ESPN. Tout comme Toto Wolf.

Cette cérémonie doit permettre à Max Verstappen de recevoir son premier trophée de champion du monde. Un titre conquis au terme d’une saison passionnante et d’un duel haletant avec Lewis Hamilton, conclu après une dernière course au scénario complètement fou. Si Mercedes avait contesté la victoire de Max Verstappen et porté deux réclamations à l’issue du Grand Prix sur le tracé de Yas Marina pour faire changer le résultat final, l’écurie britannique avait finalement décidé de retirer son appel sur demande d’Hamilton, qui ne souhaitait pas décrocher sa 8e couronne mondiale devant les tribunaux, selon les informations du Daily Mail.

Mais le pilote britannique, qui a été élevé au rang de chevalier par le prince Charles en milieu de semaine, et son équipe, n’ont toujours pas digéré cette issue et la perte de cette couronne mondiale. En guise de protestation, Hamilton ne devrait ainsi pas être présent, ce jeudi soir, à Paris, où la soirée de gala est organisée. L’article 6.6 du règlement de la Formule 1 stipule pourtant que les trois premiers pilotes au classement général doivent assister à cette cérémonie de fin de saison. Reste à savoir si Valtteri Bottas, qui a terminé à la 3e place derrière le Néerlandais et le Britannique, fera le déplacement, lui qui rejoindra Alpha Romeo la saison prochaine.

Patron de Mercedes, Toto Wolf, qui devait se voir remettre le trophée de champion du monde des constructeurs, brillera lui aussi par son absence. «Par loyauté pour Lewis, j’ai décidé de ne pas venir», a-t-il confié. C’est le directeur technique de l’écurie, James Allisson, qui sera chargé de le récupérer. Preuve que ce titre de champion du monde n’a pas fini de faire parler.