Formule 1 : Mercedes a retiré son appel contre le sacre de Max Verstappen

La saison 2021 de Formule 1 est bel et bien terminée. Mercedes, qui avait contesté le sacre de Max Verstappen, conquis dimanche lors du dernier Grand Prix à Abu Dhabi, a retiré, ce jeudi, son appel. Le pilote néerlandais est donc bien le nouveau champion du monde de F1.

L’épilogue d’une bataille acharnée. Après une lutte haletante sur les pistes tout au long de l’année, qui a couronné Max Verstappen au terme d’une ultime course au scénario complétement fou, elle s’était poursuivie hors des circuits. Dans la foulée de la victoire du Pilote Red Bull, Mercedes avait porté deux réclamations à l’issue du Grand Prix sur le tracé de Yas Marina pour faire changer le résultat final.

En se basant sur le point du règlement sportif de la F1, le constructeur allemand avait contesté la fin de la neutralisation de la course consécutive à l’accident de Nicholas Latifi à six tours de l’arrivée, qui avait provoqué l’entrée en piste de la voiture de sécurité. Le redémarrage de la course se serait produit un tour trop tôt, avant la 58e et dernière boucle durant laquelle Max Verstappen a doublé Lewis Hamilton, en tête depuis le départ, pour décrocher la victoire et son premier titre.

Les commissaires avaient rejeté cette réclamation estimant que «bien que l’article (en question) puisse ne pas avoir été appliqué pleinement», l’article suivant du règlement «l’emportait» en disposant que le message «la voiture de sécurité rentre à la fin de ce tour» s’applique immédiatement quand il est envoyé par la direction de course.

Face à ce refus, Mercedes avait décidé de faire appel auprès de la Cour internationale d’Appel de la FIA. L’instance, présidée par Jean Todt, avait accepté de mener une enquête approfondie sur la fin de course afin d’améliorer le règlement et la manière de contrôler les Grands Prix, poussant Mercedes à renoncer à son appel.

«Nous avons fait appel dans l’intérêt de l'équité sportive et sommes depuis lors dans un dialogue constructif avec la FIA et la Formule 1 afin de créer de la clarté pour l'avenir, de sorte que tous les concurrents connaissent les règles sous lesquelles ils courent et la manière dont elles sont appliquées», a indiqué Mercedes dans un communiqué.

«Nous nous réjouissons de la décision de la FIA d’organiser une commission pour analyser en détail ce qui s’est passé à Abu Dhabi et pour renforcer le règlement, la gouvernance et la prise de décisions en Formule 1. (…) L’écurie Mercedes-AMG Petronas va travailler activement avec cette commission pour bâtir une meilleure Formule 1. Nous considérerons la FIA responsable de ce processus et retirons notre appel par la présente», a ajouté l’écurie, qui s'est consolée avec le titre de champion du monde des constructeurs.

Un hommage à Verstappen et red bull

Finalement beau joueur, le constructeur allemand a également rendu hommage à Max Verstappen et Red Bull pour ce titre et cette saison qui restera dans la légende de la Formule 1. «À Max Verstappen et Red Bull Racing : nous souhaiterions exprimer notre sincère respect pour ce que vous avez accompli cette saison. Vous avez rendu cette lutte pour le titre de Formule 1 véritablement légendaire. Max, nous te félicitons, toi et toute ton équipe. Nous sommes impatients de nous battre avec toi en piste la saison prochaine», a indiqué Mercedes.

C’est donc avec l’esprit tranquille, et après avoir fêté son titre avec son équipe mercredi, que Max Verstappen va pouvoir recevoir, ce jeudi soir, le trophée décerné au champion du monde qui lui sera remis lors du gala de remise des prix de la FIA organisé au Carrousel du Louvre.