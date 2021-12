Il frôle les pyramides de Gizeh à très haute vitesse en wingsuit

Fred Fugen, habitué des exploits en wingsuit, a effectué un vol très rapproché, en frôlant les pyramides de Gizeh à 250 km/h.

Le sportif de 42 ans, membre des Soul Flyers, habitués aux performances du genre, est passé plus près du monument égyptien que quiconque avant lui, grâce à l'utilisation d'un matériel dernier cri. Au côté de Vincent Cotte, un ancien membre de l'équipe de France de parachutisme, il aurait presque pu toucher le géant du désert, haut de 136 mètres.

Le vol s'est déroulé en plusieurs étapes distinctes. D'abord un saut classique, depuis un avion à 1.500 mètres d'altitude. Ensuite un vol en piqué jusqu'à 90 mètres de haut, avec un passage à 5 mètres environ de la pyramide de Gizeh.

Un sentiment «incroyable»

Un moment gravé dans la mémoire du sportif. «Ce fut absolument incroyable de frôler ces géants de pierre, les dernières merveilles du monde antique encore visibles à ce jour. Je me sentais si petit face à tant d’immensité. Je ne m’étais jamais imaginé pouvoir faire ce vol un jour… », a expliqué Fred Fugen après le saut.

La partie la plus technique est intervenue après ce passage en «Proximity flying» sur le flanc de la pyramide. Fred et Vincent ont dû alors effectuer un final en «ressource». Cette manœuvre, qu'ils testent depuis de nombreux mois, consiste à reprendre de l'altitude à la suite d'un piqué. Pour la réussir, ils ont pu s'appuyer sur les performances en hausse de leurs combinaisons, et aussi sur des parachutes pliés spécifiquement pour une ouverture rapide au plus près du sol.

Pour l'équipe des Soul Flyers, ce n'est pas le premier exploit du genre. Il se sont déjà illustrés à plusieurs reprises, notamment en 2017, quand ils avaient réussi à sauter d'une falaise en wingsuit, avant de réussir à entrer dans un avion un plein vol. Leur saut depuis la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, à Dubai, en 2014, avait également marqué les esprits.

A l'époque, Fred Dugen volait en compagnie de Vince Reffet, l'autre figure emblématique des Soul Flyers. Ce dernier était connu pour avoir perfectionné la pratique du Jetman, un wingsuit équipé d'une aile à réaction. Il est malheureusement décédé dans un accident, il y a un peu plus d'un an, en novembre 2020, à l'âge de 36 ans.