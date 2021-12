«On a encore de bonnes possibilités» : Leonardo croit toujours à la prolongation de Mbappé au PSG

Un rebondissement inattendu dans le dossier Kylian Mbappé ? En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’attaquant français est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, qu’il avait voulu rejoindre l’été dernier. Mais, dans un entretien à Europe 1 et au JDD, Leonardo estime que le club de la capitale peut encore convaincre le champion du monde 2018 de prolonger.

Les négociations entre les deux parties n’ont jusqu’à maintenant jamais abouti. Malgré la volonté affirmée du club parisien de prolonger son attaquant, l’international tricolore a repoussé toutes les offres soumises par ses dirigeants. Et pour cause. Le prodige de Bondy souhaiterait donner un nouveau tournant à sa carrière et tenter un nouveau défi. C’est pour cette raison qu’il a voulu rejoindre le Real Madrid l’été dernier. Mais il s’est heurté au refus du PSG, qui n’a pas donné suite aux différentes offres madrilènes.

Et alors qu’il sera libre de s’engager avec le club de son choix, et donc le Real, dès le 1er janvier, Paris n’a pas perdu espoir de lui faire signer une prolongation de contrat. Même si les discussions avec le clan de l’ancien monégasque ne sont pas plus avancées à ce jour. «On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport», a confié Leonardo, évoquant «une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat».

Mais le directeur sportif brésilien croit toujours à une issue favorable avec Kylian Mbappé, auteur d’un début de saison tonitruant avec 13 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues, autour d’une prolongation. «C’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie et qu’on doit respecter ça (la position de Mbappé et son entourage). Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J’y crois», a lancé Leonardo. Mais le temps presse plus que jamais pour le PSG.