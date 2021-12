France-Norvège, finale du mondial de Handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En route vers le doublé ? Quatre mois après leurs médailles d’or de championnes olympiques à Tokyo, les handballeuses françaises vont tenter de décrocher, ce dimanche, le titre de championnes du monde. Mais elles vont devoir venir à bout en finale de la redoutable équipe de Norvège. Voici le programme TV complet.

Les Bleues ont une revanche à prendre. Il y a un an, quasiment jour pour jour, elles avaient été battues à Herning au Danemark en finale de l’Euro. Si les filles d’Olivier Krumbholz ont pu se consoler aux JO cet été, elles veulent remonter sur le toit du monde pour la 3e fois, après 2003 et 2017, et ainsi marquer l’histoire de leur sport.

Jusqu’à maintenant, elles ont réalisé un sans-faute dans la compétition, même si elles se sont fait peur en demi-finale contre le Danemark. Derrière au tableau d’affichage pendant toute la rencontre, elles ont renversé les Danoises dans les derniers instants pour s’offrir une nouvelle finale. Mais elles devront montrer un autre visage pour dominer ces Norvégiennes. «Si on ne retrouve pas de la qualité de jeu, ça va être très difficile. Si on joue comme on a joué (face au Danemark), on perdra contre la Norvège», a prévenu le sélectionneur tricolore.

Et Olivier Krumbholz a conscience de l’exploit que ses joueuses peuvent réaliser en cas de succès. Si les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2008) ont déjà réalisé le doublé JO-Euro, elles deviendraient les premières à faire le doublé JO-Mondial, rendu possible avec le décalage des Jeux de Tokyo d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. Elles imiteraient leurs homologues masculins des «Experts», qui avaient conquis l’or mondial en 2009, cinq mois et demi après l’or olympique à Pékin (2008).

Et si les Bleues sont assurées d’une nouvelle médaille, la septième sur les huit dernières compétitions internationales, elles sont déterminées à mettre le plus beau métal sous le sapin. «Celle qui me dit qu'on a une médaille et que ça suffit, je lui tire l'oreille», a lancé Grâce Zaadi. Pour la demi-centre et les Tricolores, ce sera donc l’or et rien d’autre. La Norvège est prévenue.

Programme TV

France-Norvège



Finale du Mondial 2021 de handball



A partir de 17h30 sur beIN SPORTS 1 et TF1