Vidéo : Tiger Woods termine deuxième pour son premier tournoi depuis son terrible accident

Pour son retour à la compétition après un terrible accident de voiture en février dernier, Tiger Woods a terminé deuxième, dimanche, au tournoi père-fils PNC Championship, qui se joue au Ritz Carlton Golf Course d'Orlando (Floride).

Tiger Woods a enchaîné 11 birdies consécutifs avec son fils Charlie, âgé de 12 ans, pour réaliser une carte de 57, soit 15 sous le par, et terminer le tournoi avec un score de 25 sous le par.

Dart from Tiger



Eagle from Charlie





The lead belongs to Team Woods. pic.twitter.com/bvpHsTRh6N

— PGA TOUR (@PGATOUR) December 19, 2021