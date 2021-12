Barcelone : Un accord avec Edinson Cavani pour une signature en janvier ?

Edinson Cavani tout proche du FC Barcelone ? A une dizaine de jours de l’ouverture du mercato d'hiver, le club catalan aurait déjà trouvé un accord avec l’attaquant uruguayen pour une arrivée en janvier, selon le quotidien espagnol Sport.

La retraite prématurée et inattendue de Sergio Agüero, en raison de problèmes cardiaques, a poussé les dirigeants barcelonais à passer à l’action pour lui trouver un remplaçant et renforcer la ligne d’attaque des Blaugranas. Et ils se sont tournés vers Edinson Cavani, dont ils apprécient le profil.

L’ancien parisien, qui avait déjà été annoncé du côté du Barça par le passé, connaît un début de saison compliqué à Manchester United, en raison notamment de diverses blessures. Et le buteur, à l’infirmerie depuis un mois et demi, serait ouvert à un départ. Il aurait même donné son accord au club espagnol pour un transfert cet hiver, acceptant un contrat d’un an et demi avec un salaire évolutif.

Mais son arrivée n’est pas encore réglée pour autant. Elle ne pourra être finalisée que si Manchester United accepte de libérer l’international uruguayen en fin de contrat en juin prochain. Pour l’heure, le club anglais étudie toujours cette possibilité sans donner de signes de volonté de laisser partir libre son joueur.

En cas d’échec, Barcelone étudie d’autres pistes. Toujours en Angleterre. Le Barça garde ainsi un œil sur Timo Werner (Chelsea) ou encore Ferran Torres (Manchester City). Mais la priorité reste Edinson Cavani.