Covid-19 : Rafael Nadal testé positif à son retour d’Abu Dhabi

A son retour en Espagne, après avoir disputé un tournoi d’exhibition à Abu Dhabi, Rafael Nadal a été testé positif au Covid-19 lors du test PCR effectué à son arrivée, a-t-il annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux. Le joueur espagnol s’est isolé à son domicile.

Les différents tests passés par l’homme aux 20 titres du Grand Chelem s’étaient révélés jusqu'à maintenant tous négatifs. «Tant au Koweit qu’à Abu Dhabi, nous avons été contrôlés tous les deux jours et avons été testés négatifs, le dernier date de vendredi avec le résultat samedi», a indiqué Rafael Nadal, qui a perdu ses deux rencontres à Abu Dhabi contre l’Ecossais Andy Murray et le Canadien Denis Shapovalov.

S’il n’a pas donné de détails sur les symptômes et son état de santé, Nadal, qui avait mis un terme prématuré à sa saison en raison d’une blessure au pied, a révélé vivre «des moments désagréables» mais il espère «aller mieux petit à petit». «J’ai signalé le résultat à tous ceux qui ont été en contact avec moi», a-t-il ajouté .

Alors que sa dernière apparation sur le circuit remonte en août à Washington, avec une élimination contre le Sud-Africain Lloyd Harris, ce test positif pourrait venir chambouler son calendrier et son début de saison 2022, lui qui était inscrit au tournoi de Melbourne (4-9 janvier) et à l’Open d'Australie (17-30 janvier). «Il faut que je sois totalement flexible avec mon calendrier et que j’analyse mes options en fonction de mon évolution. Je vous tiendrai informés de toutes les décisions concernant mes prochains tournois», a-t-il conclu. Pour lui, l’heure est d’abord à l’isolement et au repos.