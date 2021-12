Le gallois Ifan Phillips amputé d'une jambe après un accident de la route

Un drame synonyme de fin de carrière. Victime d’un accident de moto le 5 décembre à Swansea (pays de Galles), le rugbyman Ifan Phillips a été contraint à l’amputation d’une de ses jambes.

«J’ai été admis en salle d’opération dès mon arrivée, mais après une longue intervention chirurgicale, il n’a pas été possible de sauver ma jambe. J’ai donc dû subir une amputation au-dessus du genou », a expliqué le talonneur des Ospreys, âgé de 25 ans, après son accident.

Dès sa sortie d’hôpital il y a quelques jours, le joueur a souhaité rendre hommage à toutes les personnes ayant pris part à son opération.

«Tout d’abord, j’aimerais remercier toutes les personnes pour leur soutien lors de ces derniers jours. Honnêtement, ça représente beaucoup pour ma famille et moi. La générosité du public et de la communauté du rugby ont été vraiment écrasantes et je ne vous remercierai jamais assez pour vos généreuses donations, messages et plus encore», a commenté le sportif gallois sur une publication Instagram.

Une collecte de fonds pour sa rééducation

Le fils de l’ancien talonneur Kevin Philipps a lancé une cagnotte en ligne afin d’obtenir une aide pour sa convalescence. Après quelques jours, il est parvenu à réunir près de 68.000 euros, ce qui devrait permettre de couvrir les frais de sa rééducation.

«Vos dons serviront à financer ma rééducation et, je l’espère, l’achat d’une prothèse de jambe, ce qui me permettra de saisir de nouvelles opportunités. Ceux qui me connaissent bien savent à quel point je suis actif à titre personnel et je continuerai à l’être», a expliqué Ifan Phillips.

Depuis le début de sa carrière en 2017, Phillips avait totalisé 40 apparitions sous le maillot des Ospreys.