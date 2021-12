Premier League : le Boxing Day maintenu malgré la multiplication des cas de Covid en Angleterre

Les vingt clubs de Premier League se sont mis d’accord lundi pour maintenir le Boxing Day malgré les nombreux cas de Covid-19 dans certains effectifs.

Réunis pour un comité exceptionnel, les formations anglaises ont en majorité accepté de continuer à disputer les matchs prévus pendant la période des fêtes, malgré la recrudescence du nombre de cas positifs au Covid qui a entraîné le report de plusieurs rencontres, rapportent les médias anglais du Daily Mail et de la BBC.





Les 20 clubs de Premier League ont décidé de maintenir le Boxing day malgré la nouvelle vague épidémique de la COVID-19. #PremierLeague #Boxingday pic.twitter.com/6POfLXTJas — INFOSPORT+ (@infosportplus) December 20, 2021

Le calendrier des matchs de Coupe pourrait, quant à lui, être modifié, les clubs et les autorités discutant de la suppression des «replay» de la FA Cup aux troisième et quatrième tours et de la réduction des demi-finales de la League Cup à une simple rencontre sans match retour, ajoute le rapport.

Selon la BBC, la 20e journée de Premier League, qui démarre le 28 décembre, pourrait être entièrement reportée «afin de réduire la pression sur les effectifs».

Une nouvelle réunion entre les clubs devrait se tenir dans deux semaines pour faire le point sur la situation.