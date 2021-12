Benjamin Mendy : où en est l’affaire du défenseur français accusé de viols et agression sexuelle ?

Benjamin Mendy, incarcéré depuis fin août, va participer ce mercredi à une audience préparatoire à son procès prévu fin janvier.

Le défenseur français de Manchester City, dont le procès aura lieu le 24 janvier prochain, se rendra au tribunal de Chester où il devra plaider coupable ou non-coupable des accusations qui lui sont portées.

S'il plaide coupable, le procès sera automatiquement annulé et il pourrait bénéficier d'une remise d'un tiers de peine. Selon la loi britannique, l’ancien joueur de Marseille et Monaco encourt entre 5 et 10 ans de prison.

A l’inverse, s’il plaide non-coupable, Benjamin Mendy n’aura pas de remise de peine mais peut espérer être acquitté au terme du procès.

Pour rappel, Mendy est accusé de six viols et une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021 en Angleterre. A ces accusations, deux nouvelles (deux viols également) lui ont été notifiées en novembre dernier.

Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France, incarcéré à titre provisoire depuis la fin du mois d'août dans une prison à Altcourse, s’est vu refuser trois demandes de liberté provisoire.