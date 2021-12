Ligue 1 : Le PSG miraculé, Lyon et Marseille également accrochés, Lille renversant… tout ce qu’il faut retenir de la 19e journée

La 19e journée de Ligue 1 a été riche en rebondissements. En déplacement à Lorient, ce mercredi, le PSG, malmené, a arraché le match nul dans les arrêts de jeu (1-1). Tout comme l’OM face à Reims (1-1), alors que Lyon a également été accroché par Metz (1-1). Voici tout ce qu’il faut retenir de cette dernière journée avant la trêve.

Lorient-PSG (1-1)

C’est devenu une habitude cette saison. Malmené par Lorient, notamment en première période, le PSG a réussi à éviter la défaite grâce à un nouveau but inscrit en infériorité numérique dans les arrêts de jeu par Mauro Icardi (91e). Mais les Parisiens, privés de plusieurs joueurs et notamment de Kylian Mbappé (suspendu), ont souffert sur la pelouse du Moustoir. Certes, Lionel Messi a trouvé le poteau et a buté sur Paul Nardi à deux reprises, mais les hommes de Mauricio Pochettino ont livré une nouvelle prestation insipide face au 19e du championnat. Et c’est logiquement qu’ils se sont retrouvés menés au score par des Merlus entreprenants et récompensés de leurs efforts sur une magnifique frappe puissante de Thomas Monconduit en pleine lucarne (39e). Mais alors que Sergio Ramos, entré à la pause, a été expulsé en fin de match pour un deuxième carton jaune, les coéquipiers de Marquinhos ont encore su trouver les ressources pour éviter de connaître leur deuxième défaite. Et à mi-championnat, ils comptent 13 points d’avance sur Nice (2e). Un gouffre qui pourrait ne pas être suffisant à attenuer la pression autour de Mauricio Pochettino.

Marseille-Reims (1-1)

Comme Paris, Marseille a arraché le point du match nul dans les tous derniers instants de la partie. Et le sauveur se nomme Dimitri Payet qui a converti un penalty accordé par l’arbitre après un pied d’Andreaw Gravillon dans le visage du Réunionnais (98e). Dominé une grande partie de la rencontre, Reims n’est pourtant pas passé loin du coup parfait avec le 8e but de la saison d’Hugo Ekitike à un quart d’heure de la fin du match (75e). Surtout que le club champenois a disputé les dernières minutes en supériorité numérique après l’expulsion de Bamba Dieng pour un tacle des deux pieds sur Thomas Foket. Mais si l’OM est parvenu à prendre un point in extremis, le club olympien n’est plus le dauphin du PSG. Il est désormais devancé à la différence de buts par Nice, qui compte néanmoins un match en plus.

Lyon-Metz (1-1)

Lyon n’y arrive toujours pas. Dans la tourmente, après les incidents à répétition avec ses supporters, l’OL a concédé son cinquième match consécutif sans la moindre victoire (1 défaite, 4 nuls). Les hommes de Peter Bosz avaient pourtant ouvert le score grâce à une tête puissante de Castello Lukeba (56e). Mais ils ont été rejoints dans la foulée par les Messins, qui ont trouvé la faille sur un très bel enchaînement de Boubacar Traoré (59e). Ce résultat ne va pas arranger les affaires de Peter Bosz et de l’OL seulement 13e au classement avec 22 points de retard sur le PSG.

Bordeaux-Lille (2-3)

Lille poursuit sa belle série. Vainqueur en terre girondine, le club nordiste a enchaîné un 11e match sans défaite toutes compétitions confondues (7 victoires, 4 nuls). Les protégés de Jocelyn Gourvennec ont pourtant cru voir cette série être interrompue sur la pelouse de Bordeaux. Touchés par une multitude de cas de Covid-19, les Girondins ont mené par deux fois au tableau d’affichage et étaient en tête à la pause grâce à Alberth Elis (18e, 45e). Mais les Lillois, qui avaient égalisé une première fois par l’intermédiaire de Benjamin André, ont renversé l’équipe bordelaise dans le dernier quart d’heure avec un penalty de Burak Yilmaz (77e) et une réalisation de l’inévitable Jonathan David (84e). Avec ce succès, Lille remonte à la 8e place, alors que Bordeaux redescend au 17e rang.

Monaco-Rennes (2-1)

Dans ce duel de prétendants au podium, Monaco a pris le dessus sur Rennes. Ce sont pourtant les Bretons qui avaient lancé les hostilités et pris l’avantage dans cette rencontre avec l’ouverture du score de Martin Terrier (1§e). Mais les Monégasques ont récollé juste avant la pause sur un penalty de Wissam Ben Yedder (35e). Et c’est Kevin Volland qui s’est chargé d’offrir de la tête une précieuse victoire au club de la principauté (72e), alors que Baptiste Santamaria a trouvé la barre quelques instants plus tard. Avec ce succès, Monaco remonte à la 6e place. De son côté, Rennes pointe au pied du podium avec plus que deux points d’avance sur la formation monégasque.

Nice-Lens (2-1)

La bonne affaire de cette journée est pour Nice. Les Aiglons ont parfaitement terminé l’année avec un succès qui leur permet de passer les fêtes à la 2e place du championnat grâce à une meilleure différence de buts. Mais ils ont dû batailler pour renverser une équipe de Lens qui menait à la pause grâce à Arnaud Kalimuendo (30e). C’est d’abord Mario Lemina qui a remis les deux formations à égalité d’une reprise de volée du droit (63e) avant que Justin Kluivert n’offre la victoire et la place de dauphin à son équipe (79e). Et si Nice va pouvoir profiter de la trêve paisiblement, ce sera moins le cas pour Lens qui a enregistré à un 6e match sans victoire en Ligue 1 (3 défaites, 3 nuls) et occupe désormais la 9e place.

Montpellier-Angers (4-1)

Saint-Etienne-Nantes (0-1)

Troyes-Brest (1-1)

Clermont-Strasbourg (Reporté)

La rencontre a été reportée quelques minutes seulement avant le coup d’envoi en raison d’un épais brouillard qui a envahi le stade Gabriel-Montpied.