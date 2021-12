Mike Tyson : «Le tennis a change ma vie», avoue le boxeur américain

Mike Tyson a confié dans un podcast qu’il était un grand fan de tennis et que ce sport avait changé sa vie. Notamment grâce à sa fille.

Après le cannabis et le régime végétalien, le boxeur américain, qui est remonté sur les rings pour un combat exhibition en novembre 2020, est aussi un amoureux de la petite balle jaune, comme il l’a récemment indiqué à Patrick Mouratoglou.

Et c’est grâce à sa fille Milan (12 ans), considérée comme un véritable espoir de ce sport, que Mike Tyson est devenu un féru de tennis. «Toute notre vie a changé avec le tennis, a-t-il expliqué à l’entraîneur français dans son podcast. Cela a élargi mes horizons et je suis reconnaissant d'être impliqué et de rencontrer tout le monde.»

Milan semble d’ailleurs avoir le même caractère que son père. «Je la vois se transcender pour le tennis, explique «Iron Mike. A 11/12 ans, elle a confiance en elle. Elle est disciplinée et autonome. Elle se lève, prépare ses repas, prend une douche et va à la salle de sport tous les jours à 7h ou 8h du matin. Elle y reste jusqu'à 16h. Elle est très assidue. Je suis très fier.»

Dans une interview, l’Américain, qui devrait combattre en 2022 toujours en exhibition, avait confié que son joueur préféré actuel était Novak Djokovic. «Pour le moment, mon joueur de tennis préféré est Novak Djokovic. Quand il est à un bon niveau, j’adore le regarder jouer, avait-il indiqué. Et surtout, il est mon préféré à cause de la façon dont il est revenu sur le circuit après sa blessure. Et il a pu battre des gens comme Rafa Nadal ou Roger Federer. C’est quelque chose de fantastique, Novak est un vrai combattant.»

Serena Williams training with Mike Tyson





Legends.





(via @MikeTyson)pic.twitter.com/7jmPuKWWF4 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 19, 2019

Grand fan de Serena Williams, à qui il a donné des cours de boxe il y a quelques mois, Mike Tyson aime se rendre sur les courts des grands tournois.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène