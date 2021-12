PSG : Paris, Barcelone, Argentine... où Lionel Messi passera-t-il ses vacances ?

Après un nouveau match nul décevant, mercredi soir, à Lorient (1-1), les joueurs du PSG ont pris la direction des vacances. C’est le cas de Lionel Messi, qui va pouvoir bénéficier avec ses coéquipiers d’une dizaine de jours de repos pour décompresser avant de revenir pour la deuxième partie de saison.

Comme plusieurs de ses coéquipiers, l’Argentin ne passera pas les fêtes de fin d’années à Paris. Quelques heures seulement après la fin du match dans le Morbihan, il s’est envolé avec sa femme et ses enfants à bord d’un avion privé, non pas en direction de Barcelone, où il a toujours des attaches, mais vers l’Argentine. Accompagné de ses coéquipiers et compatriotes Angel Di Maria, Leandro Paredes et Mauro Icardi, le septuple Ballon d’or a atterri, ce jeudi, à l’aéroport de Rosario.

Lionel Messi a pris l’habitude de passer chaque année les fêtes dans son pays natal entouré de sa famille. Et si le club de la capitale a fixé la reprise de l’entraînement au 1er janvier, Messi et les autres Sud-Américains sont attendus le 2 janvier, soit à la veille du 16e de finale de la Coupe de France à Vannes. «L’idée, c’est qu’ils puissent passer sept ou huit jours en famille et qu’ils travaillent avec un plan précis quotidiennement, pour être prêts et en mesure de jouer contre Vannes», avait confié Mauricio Pochettino avant la rencontre face aux Merlus.

Cette coupure va permettre à Lionel Messi à de ressourcer après une année 2021 particulièrement riche avec notamment son sacre à la Copa America, son départ de Barcelone et son arrivée au PSG, et une première partie de saison en demi-teinte à Paris. Surtout que l’année 2022 s’annonce aussi chargée pour le n°30 parisien avec comme premier rendez-vous majeur le 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (15 février aller, 9 mars retour), mais aussi la Coupe du monde au Qatar.