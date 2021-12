NBA : la maison d’un joueur prend feu pendant le soir du Réveillon

C’est un Noël très agité qu’a vécu le joueur de basket NBA Tyrese Maxey, puisque son domicile a pris feu dans la soirée du vendredi 24 décembre.

Grâce à l’alarme incendie qui s’est déclenchée aux environs de 19h, les pompiers de la ville de Voorhees (New Jersey) ont pu être alertés et ils sont arrivés en trombe au domicile du joueur des Sixers de Philadelphie.

Après quatre heures de travail sur place, les unités d’incendie ont fini par réussir à maîtriser le feu. Heureusement, le meneur de 21 ans et sa famille vont bien, comme l’a fait savoir le Philadelphia Inquirer, bien que sa maison ait subi des dégâts importants.

D’après le porte-parole du comté de Camden, «l’incendie serait de nature accidentelle» et les causes précises n’ont pas encore été avancées. Seule information pour le moment, «le sinistre a démarré dans le garage de la demeure».

Alors que le joueur et sa famille ont été relogés dans un hôtel de la région, le Philadelphia Inquirer a fait savoir que ses coéquipiers avaient l’intention de les soutenir durant cette période de fêtes.

Un soutien important

Un soutien important, d’autant plus que Tyrese Maxey doit se préparer mentalement à un road trip exigeant dans les jours qui viennent, avec un match face aux Wizards de Washington dès demain, sans oublier les Raptors de Toronto et les Nets de Brooklyn, mercredi et vendredi prochains.

Tyrese Maxey et son équipe occupent actuellement la septième place de la conférence Est, avec un bilan équilibré mais décevant de 16 victoires pour 16 défaites.