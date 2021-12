Boxe : les 10 plus beaux KO de l'année 2021

Après une année 2020 compliquée avec la pandémie de Covid, la boxe a fait un retour en grâce en 2021 avec des combats historiques. Dont des KO sublimes. Voici notre Top 10 de l’année.

Tyson Fury-Deontay Wilder 3

Oscar Valdez-Miguel Berchelt

Saul Alvarez-Caleb Plant

Kiko Martinez-Kid Galahad

KIKO MARTINEZ KNOCKS OUT KID GALAHAD WITH THE FIRST PUNCH OF THE SIXTH ROUND!#GalahadMartinez pic.twitter.com/ztiAREQKyo — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 13, 2021

Jake Paul-Tyron Woodley 2

Callum Smith-Lénine Castillo

Bektemir Melikuziev-Gabe Rosado

Mauricio Lara-Josh Warrington

Alycia Baumgardner-Terri Harper

AND THE NEW!





Alycia Baumgardner stunned Terri Harper, to become WBC and IBO Super-Featherweight champion.#HarperBaumgardner pic.twitter.com/KzSzv1MKq3 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 14, 2021

Troy Williamson-Ted Cheeseman

AND THE NEW





WHAT A FIGHT! Troy Williamson stops Ted Cheeseman in the 10th round to claim the British Super-Welterweight Title pic.twitter.com/42XMafmueI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 9, 2021

