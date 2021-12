John Madden, star de la NFL, est mort à l'âge de 85 ans

John Madden, légende du football américain, est décédé à l'âge de 85 ans ce 28 décembre. La cause de sa mort n'a pas été révélée.

John Madden est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'Histoire de la Ligue nationale de football américain (NFL).

The NFL is saddened to share the passing of the legendary John Madden. He was 85. pic.twitter.com/MxLFYLfY8k

— NFL (@NFL) December 29, 2021