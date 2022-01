Chauvigny-OM (0-3) : sérieux, les Marseillais se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe de France

L'OM a composté son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, dimanche soir, en battant les amateurs de Chauvigny (0-3).

Pour son premier match de 2022, l’Olympique de Marseille s’est montré très appliqué pour enregistrer sa deuxième victoire dans la compétition. Sur la pelouse du Parc des sports de Beaublanc de Limoges, garni de 8.000 spectateurs, les hommes de Jorge Sampaoli ont contrôlé la rencontre et l’ont emporté grâce à des buts d’Arkadiusz Milik (30e), Cengiz Ünder (41e) et Amine Harit (80e).

Quand Milik la joue comme Papin





L'OM ouvre le score à la demi-heure de jeu face aux amateurs de Chauvigny





Suivez ce match en exclusivité sur Eurosport 2, l'appli Eurosport et https://t.co/XcZuM6O9AA#USCOM #CoupedeFrance pic.twitter.com/pwf5PaQiwH — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 2, 2022

Les Poitevins, qui avaient éliminé Le Havre (L2) au 8e tour, puis le Chartres (N2) de Jean-Pierre Papin avant la trêve, ont semblé plutôt impressionné et n'ont jamais inquiété les Phocéens. «On a essayé de tout donner, c'était un rêve d'arriver jusqu'ici, j'espère que tout le monde a croqué en plein dedans, a confié Naissim Ayadi, joueur de Chauvigny. On n'a pas eu la force de l'emporter mais je n'ai aucun regret. On a fait un bon parcours, ça s'arrête ici mais avec une belle fête.»

Après avoir battu d'autres amateurs (Cannet-Rocheville) au tour précédent, l'OM continue donc l'aventure et évite, pour le moment, une nouvelle désillusion contre un Petit Poucet. Ce qui est une triste habitude pour eux ces dernières années (6 éliminations contre des amateurs depuis 2008).

Les Olympiens, qui n'ont pas encaissé de but pour le 600e match sous les couleurs marseillaises de Steve Mandanda, connaîtront leur adversaire en huitièmes de finale mardi soir avant la dernière rencontre de ces 16es (Lens-Lille).

