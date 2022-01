Vidéo : l'impressionnant accrochage entre une voiture et une moto sur le Dakar

Un surprenant accrochage a eu lieu dimanche lors de la première étape du Dakar 2022 entre une voiture et une moto.

La scène s’est produite lors la spéciale longue de 333 kilomètres entre Hail et Hail dans le désert de l’Arabie saoudite.

Cet accrochage est l'une des images du jour sur le #Dakar2022





Percuté par Giniel de Villiers, le motard chilien Cesar Zumaran a pu reprendre la route.





Pour voir le résumé complet de la journée https://t.co/IcCvICxILM pic.twitter.com/fjvQw7Zl2x — francetvsport (@francetvsport) January 2, 2022

On voit le Sud-Africain Giniel de Villiers (Toyota) renverser par derrière le motard Chilien Cesar Zumaran qui était à l’arrêt sur une dune de sable entre deux rochers.

Malgré cet incident, qui a fait le tour des réseaux sociaux, Zumaran a pu reprendre la route et finir cette première étape à la… 103e place (il compte 3h44 de retard sur le leader Daniel Sanders). De son côté, de Villiers a terminé sixième et pointe à plus de 30 minutes du leader Nasser Al-Attiyah.