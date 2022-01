F1 : Esteban Ocon s’offre quelques acrobaties avec l’Alpine de la gendarmerie (vidéo)

Il a troqué sa monoplace contre une Alpine de la gendarmerie. En attendant la reprise de la saison 2022 de Formule 1, Esteban Ocon, pilote de l’écurie française, s’est offert quelques acrobaties au volant d’une A110 destinée à la gendarmerie.

«Ils m’ont donné le titre de conducteur en chef», s’est amusé, sur son compte Twitter, le Tricolore, vainqueur le 1er août dernier du premier Grand Prix de sa carrière en Hongrie. Le jeune homme de 25 ans a fait parler ses talents de pilote sur le revêtement légèrement humide du parking d’une gendarmerie, en réalisant quelques «donuts» (dérapages en forme de cercle) tout en maîtrise.

They gave me the title of chief driving officer Starting the year right @Gendarmerie enjoy ! Happy 2022 everyone ! #EO31 @alpinecars pic.twitter.com/jwMPxHZQ8r

— Esteban Ocon (@OconEsteban) January 1, 2022