Handball : les détails de l’agression au couteau subie par Elohim Prandi

L’affaire a ébranlé le handball français. En pleine préparation pour l’Euro avec l’équipe de France, Elohim Prandi a été victime d’une violente agression au couteau dans la nuit de la Saint-Sylvestre, dont certains détails sont désormais connus.

Le joueur du PSG handball a échappé de peu à la mort. Accompagné de plusieurs personnes lors du réveillon du nouvel an, l’international tricolore (23 ans) aurait eu une altercation avec des individus à la sortie d’un bar situé rue Pierre Charron, dans le 8e arrondissement de la capitale. L’un d’eux aurait alors sorti un couteau avant de poignarder à six reprises Prandi dans le dos et de prendre la fuite, d'après L'Equipe.

Les coups ont été portés à proximité de la rate et des poumons, sans atteindre d’organes vitaux lui laissant ainsi la vie sauve. Prandi a immédiatement été transporté par les pompiers à l’hôpital, où il a été admis au service de réanimation. Malgré l’angoisse et la violence de l’agression, les jours d’Elohim Prandi ne sont plus en danger, même s’il va rester encore quelques jours en observation. Il ne devrait pas non plus avoir de séquelles trop importantes et devrait pouvoir reprendre la compétition dans quelques semaines après avoir observé une période de repos pour se remettre de ses blessures et de ce choc psychologique.

Les circonstances et les raisons de cette agression doivent encore être éclaircies par les enquêteurs chargés de l’affaire. D’autant que les premières investigations n’ont pas encore permis d’identifier l’auteur des faits. Mais les auditions des personnes présentes avec Prandi ce soir-là pourraient permettre d’accélérer l’enquête ouverte pour «tentative d’homicide».

Après avoir déjà manqué le Mondial ainsi que les JO de Tokyo, Elohim Prandi ne pourra participer à l’Euro organisé en Hongrie (13-30 janvier). Un coup dur aussi bien pour l’arrière gauche que pour l’équipe dirigée par Guillaume Gille, qui sera également privée de Luka Karabatic ou encore Nedim Remili. Mais elle devrait pouvoir compter en revanche sur Nikola Karabatic.