Ligue 1 : Philippe Clement nommé entraîneur de Monaco

L’AS Monaco tient son nouvel entraîneur. Comme attendu, Philippe Clement a été nommé, ce lundi, sur le banc du club du club de la principauté, où il succède à Niko Kovac remercié en fin de semaine dernière.

Son arrivée ne faisait quasiment plus aucun doute. Le coach belge (47 ans) était présent, dimanche, en tribune du stade Robert-Diochon de Rouen au côté du vice-président Oleg Petrov pour assister à la victoire des Monégasques face à Quevilly-Rouen en 16e de finale de la Coupe de France (1-3). Et quelques heures après la qualification de sa nouvelle équipe, il a paraphé un contrat de deux ans et demi le liant à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024.

Les dirigeants monégasques ont été séduits par le profil et le style de jeu de Philippe Clement, sacré champion de Belgique à trois reprises avec Genk en 2019 puis le Club Bruges, qu’il dirigeait, en 2020 et 2021. «Sa capacité démontrée à tirer le meilleur de groupes jeunes et talentueux tout en atteignant des objectifs toujours plus élevés au cours de sa carrière en font la personne idoine pour poursuivre de façon logique, et avec une ambition intacte, le chapitre que nous avons ouvert en début de saison dernière visant à ramener durablement l’AS Monaco dans l’élite du football français et sur la scène européenne», a déclaré Petrov dans un communiqué.

Sa mission commencera, ce mardi, sur le Rocher où il dirigera son premier entraînement pour préparer le déplacement de l’ASM, dimanche, à Nantes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Et son principal objectif à la tête du club de la principauté, actuel 6e de Ligue 1 à quatre points de Marseille (2e), sera de terminer sur le podium en fin de saison et d’aller le plus loin possible en Ligue Europa, où Monaco est qualifié pour les 8es de finale après avoir terminé en tête de son groupe avec trois victoires et autant de matchs nuls en six rencontres.