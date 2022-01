MMA : le corps d’un combattant découvert deux ans après sa disparition

Il était porté disparu depuis bientôt deux ans. Vu pour la dernière fois en février 2020, le corps de David Koenig, combattant amateur de MMA, a été retrouvé avant les fêtes de fin d’année.

La tragique découverte a été faite le 22 décembre dernier dans un bois du Missouri. Un homme, qui promenait son chien, a trouvé les restes du squelette de David Koenig. A proximité, des effets personnels appartenant au jeune homme, âgé de 25 ans au moment de sa disparition, ont également été découverts, ont indiqué les enquêteurs en charge de l’affaire.

Les examens médico-légaux effectués par un dentiste légiste ont permis de confirmer qu’il s’agissait bien de David Koenig. Selon les premiers éléments de la police, la mort du combattant, qui avait entamé sa carrière en 2015, ne serait pas d’origine criminelle. «Il n’a pas été blessé par balle, ni poignardé, et n'a eu aucun os cassé. Il n’a pas été volé, car son portefeuille en lambeaux était toujours intact ainsi que les deux colliers en argent qu’il portait toujours parmi d’autres choses. Toutes les rumeurs étaient fausses ! Personne n’a tué Dave. Personne !», a insisté sa mère sur Facebook, alors que de nombreux bénévoles avaient participer à sa recherche pendant plusieurs semaines.

«Nous ne voulons pas ou n’avons pas besoin de vos pensées sur ce qui aurait pu se passer. Cela ne le ramènera pas, et nous souffrons déjà assez», a-t-elle ajouté dans un long message pour mettre un terme aux théories du complot qui avaient vu le jour sur les réseaux sociaux pour expliquer sa soudaine disparition.

David Koenig avait été vu vivant pour la dernière fois le 8 février 2020, lorsqu’il s’est enregistré dans un motel non loin de là où il a été retrouvé. Il aurait envoyé des messages à certains de ses amis pour leur demander de l’aide. Mais si son corps a été retrouvé, les circonstances ainsi que les raisons de la mort de David Koenig restent encore à élucider.

