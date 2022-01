Top 14 : un caméraman victime d’une fracture après avoir été percuté par des joueurs

La scène a eu lieu, dimanche, lors de la rencontre de Top 14 entre l’Union Bordeaux-Bègles et Biarritz (30-27). L’un des caméramans du match a été sérieusement blessé après avoir été percuté involontairement par des joueurs.

En fin de match, la cadreur prénommé Olivier se tenait en bout de ligne de touche pour filmer au plus près l’action de l’UBB, qui a conduit à l’essai de Federico Mori (76e). Mais emporté dans son élan, l’ailier bordelais n’a pu éviter le caméraman, tout comme les Biarrots Barnabé Couilloud et Henry Speight. Les trois joueurs ont fauché à pleine vitesse Olivier, qui a immédiatement été pris en charge par les services de secours présent au stade Chaban-Delmas avant d’être évacué sur une civière.

Au bord du terrain, la journaliste Jenny Demay avait été rassurante quant à son état de santé. «Si la famille de notre cadreur nous regarde, il va bien. Il a le sourire mais effectivement il a le genou qui est un peu parti sur l’action», avait-elle indiqué à l’antenne.

Mais les examens effectués ont révélé une fracture du plateau tibial. «Les dernières nouvelles sont malheureusement moins bonnes qu’annoncées hier dans le CRC. Notre cameraman souffre d’une fracture du plateau tibial et devra être immobilisé six semaines. Courage et bon rétablissement Olivier», a posté, ce lundi, la présentatrice du Canal Rugby Club Isabelle Ithurburu sur son compte Twitter.