Vannes-PSG (0-4) : Kylian Mbappé et les Titis parisiens filent en huitièmes de finale de Coupe de France

Le PSG, privé de plusieurs joueurs, s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, lundi soir, en allant battre Vannes (0-4), grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé.

Privé de plusieurs cadres dont Lionel Messi (Covid-19) et Neymar (toujours blessé), Paris a profité de ce déplacement en Bretagne pour offrir du temps de jeu à certains jeunes. Ainsi, Xavi Simons, Edouard Michut et Colin Dagba ont été titularisés (El Chadaille Bitshiabu et Eric-Junior Dina Ebimbe sont ensuite entrés en jeu) aux côtés de Marco Verratti et Presnel Kimpembe.

C’est d’ailleurs ce dernier, capitaine du soir, qui a ouvert le score à la 28e minute (son deuxième but en carrière après celui contre Manchester United), avant le festival de Kylian Mbappé, auteur d’un coup du chapeau sous la pluie de La Rabine (59e, 71e, 77e). Un triplé qui lui permet d'atteindre la barre des 200 réalisations en carrière.

200 - Contre Vannes ce soir, Kylian Mbappé a marqué le 200e but de sa carrière (149 avec Paris, 27 avec Monaco et 24 en équipe de France). Symbolique. #VOCPSG #CoupeDeFrance pic.twitter.com/SdcBWsjGD5 — OptaJean (@OptaJean) January 3, 2022

«Je suis content, on a été sérieux, ce n’était pas un match facile à jouer pour nous mais on a fait ce qu’il fallait, et on est contents de repartir avec la qualification, a expliqué le champion du monde 2018 avec l’équipe de France. Ce qu’on peut me souhaiter en 2022? La santé, le bonheur, et plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale.»

Aucun souci pour le PSG qui n’a pas été perturbé ni par les absences de certains cadres, ni par le crachin breton, ni par le survol furtif d'un drone, qui a provoqué l'interruption une minute de la rencontre (26e).

«C'est une bonne soirée, s’est réjoui Mauricio Pochettino. Il faut féliciter Vannes parce qu'on a pris du plaisir dans ce moment. C'est le football dans sa plus belle expression. Nous pouvons être contents du rendement de notre équipe, très solide. (...) On a procédé à quelques ajustements avec lui à la mi-temps, notamment le positionnement des milieux de terrain. Ça nous a permis d'être plus fluides dans la circulation du ballon, et de trouver la profondeur. (...) Je suis content pour Edouard (Michut) et tous les jeunes. On a un groupe de jeunes qui ont des qualités et qui ont besoin d'espace pour montrer qu'ils sont au niveau demandé pour jouer au PSG. Ce genre de matche, c'est une bonne expérience pour eux.»

Les Parisiens attendent désormais patiemment de connaître leur adversaire pour les huitièmes de finale lors du tirage au sort qui aura lieu mardi soir avant le dernier match de ces seizièmes de finale de Coupe de France, Lens-Lille.