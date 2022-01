Tony Parker : le prix astronomique de sa villa en vente au Texas

Tony Parker, retraité des parquets NBA depuis 2019, a mis en vente sa villa située au Texas. Avec un prix assez mirobolant.

Désormais président du club de l’ASVEL, entre autres, «TP» a décidé de se séparer de sa luxueuse propriété située à Boerne et a confié la charge de la vente à l’agence immobilière de luxe Sotheby’s, comme l’a révélé fin décembre 2021 le Houston Chronicle.

Former NBA star Tony Parker’s Texas home is for sale to start this week’s #zgwmansionmondays. It’s listed at $19.5 million and comes with a waterpark, greenhouse, fruit orchard, 1500 bottle wine cellar and 6,000 square foot fitness center. pic.twitter.com/1HKMVuPbJa

— Zillow Gone Wild (@zillowgonewild) January 3, 2022