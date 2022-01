Benjamin Mendy : Accusé de viols, le Français a été transféré dans l’une des prisons les plus dures d’Angleterre

Benjamin Mendy, accusé de sept viols en Angleterre, a été transféré dans l’une des prisons les plus violentes du pays, a révélé mardi soir The Sun.

La descente aux enfers se poursuit pour l’international français. Jusqu’ici incarcéré dans une prison de Liverpool moins dangereuse, le latéral de Manchester City a passé les fêtes de fin d’année dans un établissement situé du côté de Manchester.

Détenu depuis août dernier pour sept accusations de viols, qui auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France, âgé de de 27 ans, a en effet été transféré le 23 décembre dernier de la prison de catégorie B d'Altcourse, à Liverpool, à Strangeways, une prison de catégorie A située à Manchester.

Selon The Sun, il s’agirait d’une question de sécurité. La prison de Strangeways serait plus adaptée pour protéger Benjamin Mendy, reconnu parmi les détenus. Strangeways, qui est décrite comme l'une des plus prisons les plus dures de Grande-Bretagne, a déjà accueilli un footballeur en la personne de Joey Barton. Ce dernier avait été incarcéré en 2010 pendant plus de deux mois après avoir passé à tabac un adolescent.

Pour rappel, le 22 décembre dernier, Mendy avait participé à une audience préparatoire en vue de son procès et s’était vu signifier une septième accusation de viol. Alors qu’il devait commencer le 24 janvier, son procès a été repoussé et devrait débuter le 27 juin ou le 1er août prochain.