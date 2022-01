Open d’Australie : Novak Djokovic bloqué à son arrivée à l’aéroport à cause d’un problème de visa

Le cas Novak Djokovic n’a pas fini de faire parler. Le n°1 mondial a bénéficié d’une exemption médicale pour participer à l’Open d’Australie (17-30 janvier), suscitant une vive polémique dans le pays. Mais à son arrivée, ce mercredi, à Melbourne, il a été bloqué à l’aéroport par les autorités australiennes à cause d’un problème de visa.

L’homme aux 20 titres du Grand Chelem a sûrement perdu le large sourire qu’il affichait au moment d’annoncer son départ, mettant fin au suspense sur sa présence au premier Grand Chelem de la saison. Car non seulement la dérogation qui lui a été accordée ne cesse de faire grincer des dents, mais en plus il est loin d’avoir été accueilli à bras ouverts au moment d’atterrir à Tullmarine en fin de soirée.

A peine les pieds posés sur le sol australien, Novak Djokovic, qui n’a jamais communiqué sur son statut vaccinal, a eu droit à un comité d’accueil un peu particulier. Car avant de débarquer, la police aux frontières locales (Border Force) s’est aperçue qu’il avait soumis un mauvais type de visa pour pouvoir pénétrer dans l’Etat du Victoria. En effet, celui qui a été présenté par la nonuple vainqueur de l’Open d’Australie n’autorise pas les exemptions médicales pour non-vaccination.

Pour débloquer la situation, les autorités ont demandé l’aide du gouvernement de l’Etat, qui collabore avec la fédération australienne pour organiser le tournoi du Grand Chelem. Mais la demande a été refusée. «Nous ne fournirons pas de soutien à la demande de visa individuelle de Novak Djokovic pour participer à l’Open d’Australie 2022 du Grand Chelem. Nous avons toujours été clairs sur deux points : les approbations de visa sont du ressort du gouvernement fédéral et les exemptions médicales sont du ressort des médecins», a expliqué la ministre des sports par intérim Jaala Pulford sur Twitter.

