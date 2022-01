Vidéo : le spectaculaire crash d’un pilote lituanien sur le Dakar

Plus de peur que de mal. Benediktas Vanagas a été victime, ce mercredi, d’un spectaculaire crash sur la 4e étape du Dakar 2022. Le pilote lituanien et son copilote Filipe Palmeiro en sont heureusement sortis indemnes.

Benediktas Vanagas (44 ans), qui n’en est pas à sa première participation sur le célèbre rallye, sait que la moindre erreur ne pardonne pas. Et il a pu le vérifier dans le désert d’Arabie Saoudite. Lancé à très vive allure au volant de sa Toyota n°219, il a soudainement décollé et effectué plusieurs tonneaux avant que son véhicule ne s’écrase dans le sable plusieurs dizaines de mètres plus loin.

Big crash here on stage 4 as Benediktas Vanagas rolls his vehicle!





Both pilots are doing well!#Dakar2022 pic.twitter.com/0krqd1jKLg — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2022

Les images sont impressionnantes, mais le terrible accident a été sans gravité. Le pilote et son copilote portugais ont pu s’extirper de la voiture sans blessure apparente. «Je ne sais pas ce qui s’est passé. Tout semblait normal et, soudain, on a été projeté en l’air», a expliqué Filipe Palmeiro.

«Notre Dakar est fini… Je n’ai reçu aucune information d’obstacle à des vitesses extrêmement élevées», a indiqué de son côté Vanagas. «Je n’ai rien à reprocher à Filipe», a-t-il ajouté. Contraint à l’abandon, le duo ne sera donc pas au départ de la 5e étape ce jeudi autour de Riyad.