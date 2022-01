Open d'Australie : Novak Djokovic obtient un sursis à son expulsion

Du sursis pour Djoko. Novak Djokovic ne sera pas expulsé d'Australie avant lundi, ont annoncé les autorités du pays. Le numéro 1 miondial de tennis avait déposé un recours en justice après que le pays hôte de l'Open qui doit démarrer le 17 janvier prochain, avait annulé son visa et demandé de rebrousser chemin.

Alors qu'il avait obtenu une dérogation médicale lui permettant de se rendre en Australie pour participer au premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Novak Djokovic qui joue le flou sur son statut vaccinal, s'était vu être intercepté par les autorités australiennes dès son arrivée à l'aéroport Tullmarine de Melbourne.

La police aux frontières locales s'était aperçu que le visa de l'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'autorisait pas les exemptions médicales pour non-vaccination.

«Les ressortissants étrangers qui ne disposent pas d'un visa valide ou dont le visa a été annulé seront placés en détention et expulsés d'Australie», avaient déclaré les douanes.

Le président de la Serbie Aleksandar Vučić avait immédiatement dénoncé un «mauvais traitement» de l'Australie réservé au joueur de 34 ans.

Le Premier ministre australien Scott Morrison s'était exprimé sur Twitter mercredi soir. Il avait expliqué que «personne n'est au-dessus des règles».

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022