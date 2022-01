Open d’Australie : Où Novak Djokovic séjourne-t-il en attendant l’audience concernant son visa ?

Novak Djokovic a connu des dernières heures mouvementées. Arrivé sur le sol australien, mercredi, le Serbe a été bloqué à l’aéroport de Melbourne en raison d’un problème de visa, avant d’être placé d’un hôtel pour réfugiés illégaux qualifié «d’insalubre».

C’est dans une des chambres du «Park Hotel» que le n°1 mondial va devoir prendre son mal en patience au moins jusqu’à lundi. Il ne s’imaginait sans doute pas devoir séjourner dans ce modeste établissement au moment de s’envoler pour l’Australie. Il s’était d’ailleurs affiché tout sourire avant de monter dans l’avion, en annonçant sur les réseaux sociaux avoir obtenu une exemption médicale pour participer à l’Open d’Australie (17-30 janvier).

Mais à peine a-t-il débarqué qu’il a été retenu par les autorités locales à cause de son visa, qui ne présentait pas les «éléments appropriés pour pouvoir entrer» dans le pays. Invité à quitter l’Australie, Novak Djokovic a intenté un recours en justice contre l’annulation de son visa et une audience est programmée lundi. En attendant de savoir s’il pourra rester en Australie ou non, il a été confiné dans l’hôtel à la réputation peu flatteuse. Alors que l'établissement logerait des réfugiés illégaux, plusieurs personnes se seraient plaintes de la nourriture en raison de la présence de vers et de moisissures.

Novak Djokovic is being held in the Park 'Hotel' on Swanston St in the City of Melbourne.





>30 asylum seekers who have been in immigration detention for up to 9 years are also being held, in squalid conditions. Last week, their meals included maggots.https://t.co/yyyvnfV2RF

— Rohan Leppert (@RohanLeppert) January 6, 2022