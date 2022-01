PSG : Angel Di Maria positif au Covid-19 et forfait contre Lyon

Un cas de plus de Covid-19 au PSG. Pour la deuxième fois, après septembre 2020, Angel Di Maria a été testé positif, ce jeudi, et a été placé à l’isolement. Même s’il est asymptomatique, il va manquer le choc de la 20e journée de Ligue 1, dimanche, à Lyon.

L’international argentin a rejoint la longue liste des joueurs du club de la capitale contaminés depuis la fin de la trêve. Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico, Danilo Pereira, Layvin Kurzawa et Nathan Bitumazala ont été touchés, tout comme Lionel Messi et Juan Bernat. Mais le ballon d'or argentin, qui a fait son retour en France en milieu de semaine, et l’Espagnol ont été testés négatifs depuis et ont pu reprendre l’entraînement. Ils pourraient prétendre à une place dans le groupe de Mauricio Pochettino pour le déplacement dans le Rhône.

Comme pour le 16e de finale de Coupe de France en début de semaine à Vannes, l’entraîneur parisien, toujours privé de Neymar blessé à la cheville, pourrait faire appel à plusieurs jeunes comme Xavi Simons ou encore Edouard Michut. De son côté, l’OL est également confronté à plusieurs cas positifs.

Mais, pour l’heure, alors que le nouveau protocole de la LFP sera appliqué pour la première fois ce week-end, la rencontre n’est pas menacée par un report. Au contraire des matchs entre Angers-Saint-Etienne et Lille-Lorient qui ont déjà été reportés à une date ultérieure.