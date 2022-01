CAN 2022 : Pourquoi la Coupe d’Afrique se joue-t-elle en hiver ?

La CAN 2022 (9 janvier-6 février) se dispute de nouveau en hiver alors que la précédente, en 2019, avait eu lieu en été. Voici pourquoi.

Si, historiquement, la période de la Coupe d’Afrique des nations a toujours été janvier-février, en 2019, la CAF (Confédération africaine de football) avait décidé d’innover et de disputer la compétition en été en Egypte. Cela avait permis aux nations de ne pas être amputées de certains joueurs à cause des pressions des clubs.

Mais pour cette édition 2022, initialement prévue en 2021 et décalée à cause de la pandémie de Covid-19, retour à la case départ et donc à la période hivernale.

La CAF a choisi de revenir en janvier officiellement en raison des conditions climatiques, défavorables en été au Cameroun.

L’autre raison, officieuse, concerne l’arrivée prochaine de la nouvelle version du Mondial des clubs qui doit être placé en été. L’objectif de la FIFA est donc d’éviter que les grands clubs soient privés de leurs stars africaines pour ce nouveau rendez-vous…