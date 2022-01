Novak Djokovic : Ces preuves qui remettent en cause ses arguments

Alors que Novak Djokovic vient de fournir un test positif au Covid-19 pour justifier sa non-vaccination à son entrée en Australie pour participer au tournoi du Grand Chelem, une publication de la Fédération Serbe de tennis semble contredire les allégations du joueur.

Nouveau coup de théâtre dans l’imbroglio australien. Par l’intermédiaire de ses avocats, le numéro 1 mondial a en effet reconnu avoir été testé positif au Covid-19 le 16 décembre 2021. Pourtant, le lendemain, le tennisman assistait sans masque à une célébration en l’honneur de jeunes joueurs serbes à Belgrade.

En effet, dans un communiqué diffusé le 17 décembre 2021 sur sa page Facebook, la Fédération de tennis de Belgrade publiait les photos de cérémonie de remise de trophées aux jeunes tennismans par «le meilleur joueur de tennis de la planète». Novak Djokovic y posait aux côtés d’une vingtaine d’adolescents et de responsables de la fédération, le tout sans masque.

Et ce n’est pas tout. Le jour de son test positif, la star du tennis s’affichait, toujours sans masque, lors d'un autre évènement : la présentation d’un timbre hommage à son effigie. Djokovic a lui-même relayé l’information et les photos de la manifestation sur ses réseaux sociaux.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool pic.twitter.com/Ww8Zma95NU

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021