Ousmane Kanté, défenseur de la Guinée : «Disputer la CAN 2022, c’est une fierté immense»

Capitaine du Paris FC, Ousmane Kanté est au Cameroun pour disputer la CAN 2022 avec la Guinée. Au milieu des favoris, le défenseur du «Syli national» compte bien représenter comme il se doit son pays.

Qu’est-ce que cela représente de disputer une CAN ?

C’est une fierté immense de représenter mon pays dans une compétition internationale et un rêve que j’ai toujours eu dans ma carrière. Porter le maillot du «Syli» (le surnom de la sélection de Guinée, ndlr), c’est une immense fierté, on représente tout un pays. On sent l’engouement dès que l’on joue. On sent qu’on est important. Et c’est une grande responsabilité que je suis fier de porter.

Quel est l’objectif avec le Sily lors de cette CAN 2022 ?

Evidemment l’objectif, c’est d’aller le plus loin possible. Nous sommes des compétiteurs. Tout compétiteur qui se respecte veut l’emporter et aller le plus loin. Quand on représente son pays, il y a encore plus de pression et de passion. On sait qu’il y a des nations beaucoup plus favorites que nous. Mais ce qui est sûr et certain, c’est que l’on donnera tout à chaque match.

Tout compétiteur qui se respecte veut l'emporter et aller le plus loin

Vous avez une sélection composée de joueurs très talentueux mais la Guinée a du mal à trouver son rythme. A quoi est-ce dû ?

Je ne sais pas si on a des explications. Il faut trouver la bonne combinaison, la bonne alchimie. On manque un peu de rigueur offensive. Ce sont des détails sur lesquels on travaille et qu’on essaie de corriger avant le début de la CAN.

Vos deux seules défaites lors des éliminatoires étaient contre le Maroc. Pour le reste, vous n’avez concédé que des matchs nuls.

Il faut dire que le Maroc est une équipe très solide. C’est une nation qui joue en équipe, c’est assez carré. On voit que Vahid Halilhodzic sait ce qu’il veut faire avec cette équipe, il y a un projet de jeu. Ce ne sont pas forcément des «top players» mais une équipe solide. Donc, attention au Maroc.

Vous avez Kaba Diawara comme sélectionneur, ancien international guinéen. Que vous apporte-t-il ?

Kaba Diawara nous apporte son expérience du foot et des grands championnats. Il fait partie du staff depuis des années. Il connaît l’équipe et tous les joueurs. Avec lui, on apprend beaucoup et on évolue. C’est une bonne chose de l’avoir à notre tête.

Le calendrier de la Guinée

Lundi 10 janvier : Guinée-Malawi (17h)

Vendredi 14 janvier : Sénégal-Guinée (14h)

Mardi 18 janvier : Zimbabwe-Guinée (17h)