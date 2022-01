Biathlon : Quentin Fillon Maillet s’impose sur la poursuite d’Oberhof et récupère le dossard jaune de leader

Coup double pour Quentin Fillon Maillet. Déjà vainqueur de la poursuite à Hochfilzen (Autriche) et au Grand-Bornand cette saison, le Français a récidivé, ce dimanche 9 janvier, à Oberhof (Allemagne). Avec cette victoire, il a récupéré le dossard jaune de leader de la Coupe du monde de biathlon aux dépens d'Emilien Jacquelin en difficulté.

Quentin Fillon Maillet a construit sa victoire dans le dernier tour. Parti en 9e position, à près de trente secondes d’Alexander Loginov, vainqueur du sprint vendredi, le Tricolore a réalisé un sans-faute sur son dernier tir debout pour ressortir en tête. Il a profité de la défaillance du Russe. Confortablement en tête et auteur d’un sans-faute sur ses deux tirs couché, il était lancé vers le doublé et rien ne semblait pouvoir l’empêcher de signer une nouvelle victoire. Mais il s’est soudainement effondré avec trois fautes sur son dernier tir debout.

A l’affût, Quentin Fillon Maillet n’a pas laissé passer cette chance pour s’emparer de la tête et filer vers son 9e succès en Coupe du monde, faisant honneur à son dossard rouge de leader de la spécialité. Sur la ligne d’arrivée, il a devancé le Suédois Sebastian Samuelsson et le Norvégien Tarjei Boe, alors que Loginov a dû se contenter de la 4e place. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, il a hérité du dossard jaune après la défaillance de son compatriote Emilien Jacquelin.

A la peine sur les skis tout au long des 12,5 km, auteur de quatre fautes derrière la carabine et impliqué dans une chute, Jacquelin, qui avait pourtant été exempté de relais la veille, a connu un jour sans et n’a terminé qu’à la 17e place. Il tentera de prendre sa revanche en fin de semaine prochaine, toujours en Allemagne, mais cette fois du côté de Ruhpolding, où une nouvelle fois un sprint et une poursuite seront au programme.