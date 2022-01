OL-PSG (1-1) : Lyon et Paris dos à dos

Lyon et le PSG se sont neutralisés (1-1), dimanche soir, lors de la 20eme journée de Ligue 1. L'OL avait ouvert la marque par Paqueta avant que Kehrer n'égalise.

Paris fait du surplace. Privé de plusieurs joueurs (Neymar blessé, Di Maria positif au Covid-19, Messi fin de Covid), le club de la capitale enchaîne ainsi un quatrième match nul en cinq rencontres de championnat.

Entreprenant mais maladroit, Paris a dû attendre le dernier quart d’heure pour trouver l’ouverture et revenir avec un point de son déplacement dans le Rhône. L’entrée en jeu des deux jeunes Edouard Michut et Xavi Simmons a fait le plus grand bien aux Parisiens. De quoi les voir plus souvent ?

«On prend un point ce soir. On voulait gagner et je pense qu'on peut faire mieux, a confié Thilo Kherer après la rencontre. On doit faire mieux pour nos prochains objectifs. On doit bien analyser ce qu'on a fait ce soir. C'est sûr qu'on doit accepter de prendre un point ce soir. Lyon est une bonne équipe, surtout contre nous. C'est toujours difficile, avec beaucoup de duels et d'intensité. Mais on a une bonne mentalité, on ne lâche jamais. On est forts là-dedans. Il ne faut pas être que négatif, même si on ne prend pas les trois points ce soir.»

Pour les Lyonnais, c'est un quatrième nul consécutif en Ligue 1 et une nouvelle désillusion dans cette saison très compliquée. Les Gones sont bien loin de leurs objectifs…

Au classement, le PSG conserve 11 points d'avance sur son dauphin, Nice, tandis que Lyon stagne à la 11e place.