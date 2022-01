CAN 2022 : Roger Milla s’excuse après des propos polémiques sur le Maroc et l’Egypte

Roger Milla, la légende du football camerounais, a présenté ses excuses au Maroc et à l’Egypte après avoir tenu des propos polémiques.

Dans une interview à TV5 monde, l’ancien attaquant des Lions indomptables s’en était pris aux deux pays par rapport à l’organisation compliquée de la CAN 2022 par le Cameroun. «Les pays maghrébins, ce sont eux qui mettent toujours le bordel, avait-il indiqué. C’est eux qui mettent toujours le désordre, je suis désolé. Je vais leur dire ici en tant que leur frère, que ce soit le Maroc, l’Egypte ou autre, que ce n’est pas normal.»

Des propos qui ont évidemment fait rapidement polémique et qui ont choqué notamment au Maroc. A tel point que Roger Milla a, semble-t-il, compris et a voulu apaiser les esprits dès le lendemain.

«Les Marocaines et les Marocains sont mes sœurs et frères. Il ne faut pas oublier que je suis toujours au Maroc, a-t-il expliqué sur l’émission Radio Mars. Je ne pensais pas qu’il allait y avoir une polémique et je ne voulais pas qu’il y en ait une. J’ai tout simplement dit que nous sommes tous des pays d’Afrique et si un pays organise une CAN, le Maroc devait le soutenir. C’est tout. Je tiens à m’excuser si les gens ont mal compris, mais en aucun cas je ne peux critiquer un pays d’Afrique.»

Alors que le Cameroun a réussi son entrée en lice contre le Burkina Faso (2-1) dimanche, le Maroc affronte le Ghana lundi.