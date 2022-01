«Je veux rester et tenter de participer à l’Open d’Australie», lance Novak Djokovic qui a déjà repris l’entraînement

Novak Djokovic n’a pas traîné. Quelques heures après la décision du juge, ce lundi, d’annuler son placement dans un centre de rétention, le n°1 mondial a repris l’entraînement sur les courts de l’Open d’Australie avec la détermination de participer au premier Grand Chelem de la saison (17-30 janvier).

Une épée de Damoclès plane toujours au-dessus de la tête du Serbe. Si Djokovic a retrouvé sa liberté après avoir passé plusieurs jours dans un établissement pour réfugiés illégaux, où il a été placé après avoir vu son visa annulé à son arrivée à Melbourne en fin de semaine dernière, le Ministre australien de l’Immigration Alex Hawke pourrait décider d’utiliser son «pouvoir personnel» pour révoquer de nouveau le visa de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans.

En attendant la décision, qui devrait intervenir dans la nuit de lundi à mardi en France, Novak Djokovic a retrouvé les courts, entouré de son équipe. Malgré l’heure avancée, il a pu taper des balles et poursuivre sa préparation à une semaine du début de l’Open d’Australie auquel il espère participer. «Je suis heureux et reconnaissant du fait que le juge soit revenu sur l’annulation de mon visa. En dépit de tout ce qui s’est passé, je veux rester et essayer de participer à l’Open d’Australie. Je suis venu ici pour disputer l’un des plus importants tournois devant des spectateurs incroyables», a-t-il posté sur les réseaux sociaux, accompagnant son message d’une photo sur laquelle il apparaît en sueur. «Pour l’instant, je ne peux pas en dire plus, mais merci à vous tous de m’avoir soutenu dans cette épreuve et de m’avoir encouragé à rester fort», a-t-il ajouté.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen



I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

A Melbourne, Novak Djokovic tentera de conquérir son 10e titre à l’Open d’Australie et son 21e Majeur, qui ferait de lui le joueur de l’histoire le plus titré en Grand Chelem devant Roger Federer et Rafael Nadal, qui sera également présent pour ce premier grand rendez-vous de l’année. Reste désormais à savoir si le Ministre australien de l’Immigration lui laissera cette opportunité.