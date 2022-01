NBA : le contre en apesanteur de Ja Morant (vidéo)

Ja Morant, le meneur de jeu des Memphis Grizzlies, en NBA, a réalisé un contre extraordinaire lors de la rencontre face aux Los Angeles Lakers.

Le meneur star de 22 ans a prouvé qu’il n’était pas soumis à la même gravité que le commun des mortels. Six minutes après le début de la rencontre, Avery Bradley, joueur de Los Angeles, a intercepté le ballon, partant en contre-attaque pour réaliser un layup assez «facile». Mais il aurait mieux fait de regarder derrière lui, puisque Ja Morant, bien décidé à l’empêcher de marquer, s’est envolé pour venir contrer le ballon sur la planche, à deux mains.

JA SNATCHED IT OUT THE AIR WITH TWO HANDS!





Watch Ja and the @memgrizz on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/ffoDNEwUX6

— NBA (@NBA) January 10, 2022