OL-OM : quand le match sera-t-il rejoué ?

Bientôt deux mois après son interruption, le match entre Lyon et l’OM attend toujours d’être reprogrammé. Deux dates sont envisagées pour faire rejouer cette rencontre de la 14e journée de Ligue 1.

Le 8 décembre dernier, la commission de la discipline de la LFP avait rendu son verdict. Elle avait notamment retiré un point à l’OL et prononcé le match à rejouer à huis clos, après les incidents survenus au Groupama Stadium le 21 novembre et le jet d’une bouteille sur Dimitri Payet. Mais l’Olympique de Marseille avait contesté la décision de faire rejouer la rencontre et décidé de faire appel. Mais ce dernier a été rejeté par la Fédération française de football.

Le club olympien dispose désormais de quinze jours pour porter l’affaire devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et espérer obtenir gain de cause. Mais la direction marseillaise, qui réfléchit toujours à cette option, ne croit pas à une issue favorable. Et en attendant qu’une décision soit prise par l’Olympique de Marseille, le choc entre Lyonnais et Marseillais ne peut être programmé par la LFP.

Deux dates sont actuellement disponibles pour disputer la rencontre. Elle pourrait être jouée le mercredi 19 janvier si l’OM décidait de ne pas porter l’affaire devant le CNOSF. Dans le cas contraire, elle devrait se tenir la semaine suivante, à savoir le mercredi 26 janvier. Si elle a lieu à cette date, les deux clubs seraient privés de leurs internationaux sud-américains retenus en sélection, tout comme de ceux actuellement à la CAN.