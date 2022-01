CAN 2022, Algérie-Sierra Leone (0-0) : les champions en titre ratent leur entrée

Championne en titre, l'Algérie a été accrochée par la Sierra Leone (0-0), ce mardi, pour son premier match de la CAN 2022.

C’est la première sensation de ce tournoi. Les Fennecs ont été incapables de venir à bout d’une belle et solidaire équipe du Sierre Leone.

Pour sa troisième participation à la CAN, la Sierra Leone, qualifiée après un dernier match houleux contre le Bénin (avec une histoire de tests positifs douteux), s'en tire avec un résultat historique.

Les hommes de Djamel Belmadi n'ont pas affiché leur domination habituelle, celle qui leur permet d’être la meilleure formation africaine depuis juillet 2019.

«Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition donc avec une victoire, a indiqué le sélectionneur algérien après la rencontre. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes.

Seule maigre consolation, les coéquipiers de Riyad Mahrez se contentent d'allonger leur série d'invincibilité à 35 matchs, à deux unités du record établi par l'Italie (37). Ils peuvent l'égaler s'ils ne perdent pas contre la Guinée Équatoriale ni la Côte d'Ivoire, leurs prochains adversaires dans le groupe E, qui s'affrontent mercredi

«La suite? Ce sera déjà un match important contre la Guinée équatoriale, a confié Belmadi. Il faudra gagner. Il faut gagner tous les matchs. On rentre (sur le terrain) avec l’idée de gagner tous les matchs. Aujourd’hui, on a failli à notre tâche. On va corriger ce qu’il faut corriger puis revenir contre la Guinée équatoriale pour gagner.»