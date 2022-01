Kylian Mbappé : La fresque géante de l’attaquant vandalisée avec des menaces de mort à Bondy

La fresque géante représentant Kylian Mbappé sur l’un des immeubles de Bondy a été vandalisée durant le week-end, a rapporté Le Parisien. Une menace de mort envers l’attaquant du PSG a été taguée sur l’œuvre.

«Mbappé tes mor» (Mbappé, t’es mort). La menace a été écrite à la bombe de peinture rose. Mais le champion du monde tricolore 2018, originaire de la ville de Seine Saint-Denis, n’est pas le seul à avoir été pris pour cible.

A côté de cette première inscription, une seconde a été taguée avec des mots tout aussi virulents : «Thomasin nique ta mère». Ces insultes sont destinées à l’ancienne maire de la ville Sylvine Thomassin (PS), qui est proche du joueur parisien.

Les élections municipales partielles, qui doivent se tenir fin janvier, seraient à l’origine de ces menaces. L’élection de Stephen Hervé (LR) en juin 2020 a en effet été annulée et la campagne actuelle est relativement tendue, notamment avec Sylvine Thomassin (PS) présentée comme sa principale adversaire.

En novembre dernier, elle avait notamment rendu visite à des jeunes de la ville lors d’un entraînement en compagnie de Kylian Mbappé. Cette visite n’avait pas manqué de faire réagir son opposant Stephen Hervé, qui avait dénoncé une «instrumentalisation politique».

Après la découverte de ces dégradations, Sylvine Thomassin a déposé plainte contre X et dénoncé ces menaces dans un message publié sur Facebook. «Les attaques dont je suis l’objet sont déjà inacceptables et m’atteignent chaque jour en tant que femme, mère, personnalité politique. Mais quand on menace de mort quelqu’un qui n’a rien à voir avec la politique pour la seule raison qu’il est un de mes proches, c’est insupportable. Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond entretenu par mes opposants depuis des mois. Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et toujours se battre pour les atteindre. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé», a déploré la femme politique. De son côté, Kylian Mbappé n’a pas réagi.